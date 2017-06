Espetáculo “Carícias” entra em temporada a partir do dia 14 de junho na sala Álvaro Moreyra

Relações líquidas e conflituosas do mundo contemporâneo são questionadas em cena no espetáculo “Carícias”. A peça, que compõe a Mostra de Repertório Indeterminada, terá temporada a partir do dia 14 de junho. Serão quatro sessões, dias 14, 15, 21 e 22, sempre às 20h, na sala Álvaro Moreyra, em Porto Alegre.

O espetáculo, dirigido por Ander Belotto e com texto do catalão Sergi Belbel, é um conjunto de pequenas cenas nas quais as personagens revelam suas reais facetas nas relações que estabelecem com o outro. A encenação se propõe a escancarar a intimidade dessas figuras, seus pequenos delitos e a solidão que impera por trás das aparências. As cenas são costuradas com sambas tradicionais, interpretados pelos próprios atores, que dialogam com as fábulas apresentadas.

A Mostra de Repertório, que também conta com outras duas peças, “Expedição Monstro” e “Jacques ou toda a tradição está comigo”, marca a estreia da INDETERMINADA artes da cena no circuito profissional de teatro de Porto Alegre. A companhia se propõe a investigar o corpo e suas possibilidades, sem a pretensão de estabelecer uma linguagem específica para os trabalhos do grupo. São mais de 30 artistas reunidos, entre núcleo artístico e colaboradores, formando um grupo heterogêneo, mas que se relaciona pela vontade de investir na diversidade de práticas, conceitos, gêneros e estilos.

Serviço:

O que: espetáculo CARÍCIAS

Quando: de 14, 15, 21 e 22/6, às 20h

Onde: Sala Álvaro Moreyra (Av. Erico Veríssimo, 307 – Azenha – Porto Alegre)

Quanto: R$ 30 e R$15 (estudantes, idosos e classe artística)

Ingressos antecipados: Loja Sirius (R. da República, 304, Cidade Baixa)

Agendamento para grandes grupos e escolas: (51) 999 705 716 ou contatoindeterminada@gmail.com

Comentários