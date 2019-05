O Projeto Noite do Circo chega aos palcos do Centro Municipal de Cultura de Porto Alegre com o espetáculo “O Paradoxo da Queda” no Teatro Renascença, de sexta-feira, 31, a domingo, 2 de junho, às 20h. Os ingressos custam R$ 20 inteira e R$10 a meia-entrada, podendo ser adquiridos na bilheteria do local uma hora antes do evento.

Deixe seu comentário: