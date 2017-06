Espetáculo com Vanessa da Mata terá única exibição no Theatro São Pedro

Um projeto inovador, criado com o objetivo de prestar um tributo à riqueza e à criatividade da música popular brasileira. Foram esses os motivos que fizeram com que uma das nossas maiores intérpretes abraçasse o espetáculo Prudential Concerts – Acordes Brasileiros, que terá única apresentação em Porto Alegre no próximo dia 20 de junho, no Theatro São Pedro. Na expectativa pelo show, em que se exibirá ao lado da Orquestra de Câmara da ULBRA, com regência de Carlos Prazeres, Vanessa da Mata revelou a alegria por participar de uma iniciativa tão bonita e ao mesmo tempo importante para a cultura do país. Vale lembrar que os ingressos estão à venda no site www.acordesbrasileiros2.com.br.

“Estar com uma orquestra é sempre uma honra, pela motivação de todos os envolvidos; pelo encontro de todos e o profissionalismo. Essas músicas estão num nível de qualidade extremamente superior e de que muito precisamos. Fazer parte desse circuito em que a música brasileira se encontra com a clássica é uma honra cada vez mais difícil nesse mercado musical tão banalizado. Espero que todos compareçam ao espetáculo e que consigamos aproveitar esse presente que é o projeto Prudential Concerts”, comenta Vanessa da Mata.

O projeto estreou com a participação de Gilberto Gil, em maio, no Rio de Janeiro, e teve enorme sucesso. Até o final de agosto, passará pelas cidades de São Paulo e Belo Horizonte.

A iniciativa surgiu da ideia de explorar a pluralidade dos nossos estilos musicais, sempre apresentando uma camerata formada por músicos locais e com a participação de um solista convidado.

No repertório, Carlos Prazeres passeia por ícones e sucessos da música brasileira, levando ao público composições de Villa Lobos, Pixinguinha, Braguinha, Tom Jobim, Chico Buarque, Edu Lobo, Luiz Gonzaga e Buchecha, entre outros. Os diferentes estilos e ritmos representam o Brasil e sua diversidade cultural, manifestada nas artes, no folclore, na culinária e em toda a riqueza do nosso povo.

“O Prudential Concerts é um projeto muito interessante, porque pega uma camerata de cordas e faz um passeio musical pelas regiões do Brasil. Esse passeio conta com algo muito divertido e inusitado, já que uma orquestra, que está acostumada a tocar um repertório clássico, passa a atuar também na área pop. Tocaremos carimbó, axé, funk… Ou seja, vamos provar que uma orquestra pode ser muito versátil. E tudo isso apenas com instrumentos acústicos. Nosso objetivo é fugir deste senso comum de que esse tipo de grupo é algo sério, sisudo. A música orquestrada pode, sim, ser muito divertida”, avalia Carlos Prazeres.

O carioca, de 41 anos, é curador artístico e regente titular da OSBA (Orquestra Sinfônica da Bahia) desde 2011. É também um dos principais convidados da OPES (Orquestra Petrobras Sinfônica) no Rio de Janeiro, onde foi assistente de Isaac Karabtchevsky até 2012. Prazeres acredita que música clássica é para todos, e aposta na criatividade de seus espetáculos para aproximá-la do público.

Para o Prudential Concerts, o maestro apresenta um repertório de música instrumental inovador e com grande diversidade estética (rítmica, melódica e harmônica). Aliado à participação de um solista convidado, o projeto proporciona uma sonoridade contemporânea, fruto de cruzamentos e experimentações nos planos da composição e improvisação. Ritmos e harmonias encontrarão novos intérpretes, se adequando à linguagem de seu tempo e respeitando a magnífica herança musical brasileira.

O Prudential Concerts – Acordes Brasileiros tem patrocínio da Prudential do Brasil, produção da Novo Traço Comunicação e realização do Ministério da Cultura, Governo Federal, por meio da Lei de Incentivo à Cultura.

Oficinas para músicos locais

O projeto oferece ainda oficinas ministradas pelo maestro Carlos Prazeres a estudantes de música das cidades visitadas. Em Porto Alegre, a oficina acontecerá no dia 20 de junho, na Sala de Música do Theatro São Pedro, das 10 às 13 horas. São 40 vagas disponíveis e as inscrições podem ser feitas até o dia 19 de junho pelo e-mail oficina.prudentialconcerts@gmail.com.

As oficinas têm como objetivo desenvolver e aperfeiçoar a técnica do instrumento de preferência, além de promover a interação dos estudantes na realização musical coletiva e cultivo da consciência das implicações éticas e hierárquicas no que diz respeito à realização musical em grupo. Serão abordados temas como emissão sonora, estudo de excertos orquestrais, postura e comportamento do músico em orquestra sinfônica, entre outros. A fim de ampliar o acesso, haverá um intérprete de LIBRAS e a oficina também contará com audiodescrição.

Serviço

Prudential Concerts – Acordes Brasileiros (Porto Alegre)

Regência: Carlos Prazeres

Solista Convidada: Vanessa da Mata

Data e horário: 20 de junho, 20h30

Local: Theatro São Pedro, Praça Marechal Deodoro, S/N – Centro Histórico

