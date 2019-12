Fórum A Força do Turismo na Economia Gaúcha Espetáculo do Natal Luz no lago Joaquina Rita Bier, em Gramado, acontece três vezes por semana em dezembro

Uma das grandes atrações do 34º Natal Luz de Gramado, o espetáculo Illumination, será apresentado neste mês de dezembro em três edições semanais. O show que acontece no lago Joaquina Rita Bier em Gramado vem tendo excelente procura de ingressos. “Por isso que em dezembro abrimos mais uma noite na semana, ele acontece nas segundas, quartas e sábados sempre às 21 horas” conta Sérgio Korsakoff, diretor e criador do espetáculo.

O Illumination conta com tenores e sopranos e arranjos musicais emocionantes sob o comando de Walther Neto e dois maestros que apresentam grandes clássicos de Natal. “É um grande concerto, que possui muitos efeitos especiais, 24 bailarinas e bailarinos, 32 coralistas, 20 percussionistas, violinistas, fogos, águas dançantes, quatro telas de projeção em água com 200 m² cada uma e até um novo chafariz colocamos no Lago”, conta empolgado Sérgio Korsakoff.

O novo show do Lago tem a narrativa com a voz de Cid Moreira, contando a criação do Mundo, o Nascimento de Jesus, e o verdadeiro sentido do Natal, com ações de interação com o público, resgatando a beleza das Noites de Natal. Atores representam os Três Reis Magos e a história de José e Maria em um cenário especialmente construído e projetado por André Lopes (que vem da escola de Joãozinho Trinta no Natal Luz de 2011), “além de estarmos valorizando e muito os talentos de Gramado”, disse o Diretor.

A Produção Executiva e Direção Artística é de Sérgio Korsakoff, acompanhado de Walther Neto na Direção Musical e André Andrade na Assistência de Direção e Diretor Técnico, a Firework design é de Marcelo Kokote, e a light designer está com José Luiz “Kabelo” e o roteiro original é da Natalis Empreendimentos Culturais e WN Produções. A Produção Executiva é de Nini Volk e Rafa Reis.

O Illumination acontece todas segundas, quartas e sábados do mês de dezembro. Em janeiro, somente nas quartas e sábados, sempre às 21 horas. Os ingressos estão à venda no site oficial natalluzdegramado.com.br.

O Natal Luz em sua 34ª edição acontece até o dia 12 de janeiro de 2020 e é uma promoção da Prefeitura de Gramado e realização da Autarquia Municipal Gramadotur.

