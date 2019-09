Espetáculo em Porto Alegre celebra a diversidade com um desfile de atores personagens

O espetáculo “Desmedida Naitchy Club” retorna nesta quinta-feira à Sala Álvaro Moreyra, no Centro Municipal de Cultura de Porto Alegre (avenida Erico Verissimo, quase esquina com Ipiranga). Em curta temporada até o domingo, o ator Heinz Limaverde contará com uma seleção de convidados especiais – a drag Gabi Granada, a bailarina Mônica Dantas, o performer Henrique Saidel, os atores Priscilla Colombi e Lisandro Bellotto e o músico Duca Duarte, garantindo assim uma nova atração a cada noite.

A peça integra a mostra “3 X Rústica – Festa, Política e Poesia”, que comemora os 15 anos da trupe Cia. Rústica. Outra novidade é que trans, travestis e drags terão entrada franca em todas as quatro apresentações da peça, conforme ressalta a diretora da montagem, Patrícia Fagundes:

“O espetáculo celebra rainhas da noite como Divine e Laura de Vison, além de compor manifestos contra o todo tipo de discriminação e preconceito, afirmando a importância e beleza da diversidade. Adoraríamos ver nossas plateias mais diversas e coloridas”.

Programação

– Quinta-feira: show com a drag Gabi Granada, que constrói seu trabalho a partir de sua experiência enquanto persona LGBTQIA+ em Porto Alegre. Tomando vida através do trabalho artístico de Matheus Wathier, acadêmico de Direção Teatral na UFRGS (Universidade Federal do Rio Grande do Sul), uma mistura performances de música pop com inquietações e questionamentos sobre convenções sociais.

– Sexta-feira: números burlescos com Mônica Dantas e Henrique Saidel. Ela possui formação em dança moderna e contemporânea e vem colaborando com as companhias de dança Ânima e Eduardo Severino. Professora da UFRGS, é doutora em Estudos e Práticas Artísticas (Canadá), com pós-Doutorado pela Coventry University (Reino Unido). Ele é diretor de teatro, performer, pesquisador e professor do Departamento de Arte Dramática da UFRGS, com graduação e mestrado Santa Catarina, Paraná e Rio de Janeiro.

– Sábado: coreografia de “street dance” com Anne Ferreira, artista e dançarina que gosta de expressar sua sensualidade explosiva mas também adora o sarcasmo, provocando gargalhadas na plateia. Aluna de Licenciatura em Dança na UFRGS, trabalha como performer na casa noturna Valen Bar e ministra aulas de Hip Hop Femme no Grupo My House, com o qual participa de espetáculos como o Remix na Roda.

– Domingo: Priscilla Colombi, Lisandro Bellotto e Duca Duarte, em uma homenagem ao ator gaúcho Leonardo Machado, falecido em 2018. A equipe de “Fala do Silêncio” se reúne uma ano após a morte de Leonardo para destacar fragmentos de textos e músicas da montagem, da qual ele participou. Atualmente, o saudoso ator está em cartaz nos cinemas com o filme “Legalidade”, no papel, do então governador gaúcho Leonel Brizola.

Espetáculo-base

Em “Desmedida Naichty Club”, Heinz Limaverde e o músico convidado Kevin Brezolin conduzem a noite, transitando por diversos personagens e situações que tratam de desvios e desmedidas em relação a padrões sociais impostos: corpo, sexualidade, emoções, consumo, tempo. A peça explora a teatralidade ampliada da cena “drag”, aliada a elementos biográficos do próprio protagonista.

“Essa combinação já foi explorada em outras produções do grupo, como ‘O Fantástico Circo-Teatro de Um Homem Só’ (2010), também protagonizado por Heinz”, ressalta o texto de divulgação. “Em cena e em clima de boate, música ao vivo, teatro, humor, dublagens, a força da palavra e o transformismo celebram a alegria, o riso, a crítica e o amor como possibilidade de existência em tempo de ódio.”

(Marcello Campos)

