Espetáculo “Greta Garbo, quem diria, acabou no Irajá” estreia nesta terça-feira em Porto Alegre

O projeto Novas Caras da Secretaria Municipal de Cultura de Porto Alegre abre espaço para novos grupos, atores, diretores e técnicos de teatro, oferecendo os espaços do município para apresentações.

Um dos contemplados é o grupo Luminarte, de Novo Hamburgo, premiado com o Melhor Espetáculo do Festival Internacional de Teatro, de Rosário do Sul, no final do mês de outubro de 2016, com a comédia “Greta Garbo, quem diria, acabou no Irajá”, de Fernando Melo com direção de Margarete Scherer.

A peça será apresentada na Sala Álvaro Moreyra, do Centro Municipal de Cultura (Av. Erico Verissimo, 307 – Menino Deus – Porto Alegre) nesta terça-feira (06), 13, 20 e 27 de março, sempre às 20h, com ingressos a R$ 30,00 (inteira) e R$ 15,00 (estudantes e idosos)

“Greta Garbo, quem diria, acabou no Irajá” aborda a questão da solidão gay na metrópole carioca nos tempos da ditadura militar que governava o País. O espetáculo, em três atos, conta a história do envolvimento entre Pedro (Antonio Lima, um homossexual de meia idade, e Renato (Gabriel Dieter), um jovem ingênuo e sonhador recém chegado do interior do Estado do Rio de Janeiro. Informações no site www.luminarteproducoes.com.br.

