Espetáculo homenageia Elis Regina

A cantora Camila Lopez e o grupo Arrastão apresentam nesta quarta-feira o show “Tributo a Elis Regina”. No repertório, clássicos e “lados B” interpretados pela artista ao longo de sua carreira. O espetáculo está marcado para as 20h30min no Teatro Renascença (Centro Municipal de Cultura): avenida Erico Verrisimo, quase esquina com a avenida Ipiranga (bairro Menino Deus), em Porto Alegre.

