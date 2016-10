Espetáculo “Iluminus” estreia dia 13 de outubro no Teatro Renascença

Estreia no dia 13 de outubro, no Teatro Renascença, o espetáculo de danças urbanas “Iluminus”. Financiado pelo Fumproarte, o projeto utiliza a iluminação como ponto de partida para a construção do movimento. Quais as imagens produzidas por um corpo que se encontra parcialmente iluminado? Como essas imagens se modificam ao entrarem em contato com diferentes fontes de iluminação? Como as variadas intensidades de claridade e escuridão afetam as partes do corpo?

Estas são algumas questões propostas pelo novo trabalho da New School Dreams, que parte de diferentes técnicas de dança de rua na busca de encontrar algumas respostas e outros questionamentos em relação à interação cênica entre a iluminação e a dança.

Com direção geral de Gustavo Silva e coreografia de Gabriella Castro, Gustavo Silva e Italo Ramos, “Iluminus” investiga a transformação de seres de sombra em humanóides constantemente modificados pela presença de luz, propondo para a plateia a experiência de observar essas metamorfoses, analisando e questionando as movimentações de um corpo dançante que se percebe ora em evidência, ora imerso na escuridão.

No elenco, Brenda Eltz, Derik Honemann, Mariana D. Silva, Morena dos Anjos, Victória Bemfica, Vinni San, Thyago Perla e Willian Dipe Anga.

A equipe do espetáculo conta com a cenografia de Rodrigo Shalako, iluminação de Carol Zimmer e trilha sonora original por Guilherme Guinalli e GS2.

A temporada de estreia ocorre de quinta a domingo, sempre às 20h, com ingressos a R$ 30 (descontos para estudantes, idosos, classe artística e municipários mediante comprovação), à venda na sede do grupo (Av. Teresópolis, 2292 – de segunda a sábado, das 18 às 22h), Lancheria do Parque (Av. Oswaldo Aranha, 1086 – de segunda a sábado, das 6h à 1h, e domingos das 7h às 21h) e nos dias de apresentações a partir das 19h.

O Teatro Renascença fica localizado na Avenida Erico Verissimo, 307.

