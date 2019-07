Espetáculo “Sobre Nós” estreia nesta terça-feira

A terceira temporada do espetáculo “Sobre Nós” vai estrear nesta terça-feira (2), com apresentações também nos dias 9, 16 e 23 de julho, na sala Álvaro Moreyra, às 20h. A atração apresenta uma versão moderna dos clássicos do dramaturgo russo Anton Tchekhov e faz parte do projeto “Novas Caras” da Secretaria Municipal de Cultura de Porto Alegre. Os ingressos já estão disponíveis no site Entreatos Divulga, no valor de R$ 20,00, e, na hora do espetáculo, R$ 30,00.

Sinopse:

Partindo dos textos de Tchekhov (“A Gaivota”, “As Três Irmãs” e “O Jardim das Cerejeiras”) a peça apresenta um paralelo dos clássicos com a vida cotidiana. Os anseios sociais e políticos atuais atravessam as figuras que buscam por algum lugar e terminam por encontrar a inexistência dele, mantendo a poesia melancólica potente do autor. Como no Tetris, jogo criado nos anos 80 na Rússia, a trama acontece através de um conjunto de fragmentos que se encaixam dando uma possibilidade contemporânea de leitura sobre quais são as questões que nos afetam .

Ficha Técnica:

Direção: Leo Maciel

Preparação corporal/coreografia: Angela Spiazzi

Produção: Jaques Machado

Elenco: Aline Armani, Felipe Evangelista, Guilherme Fraga, Jaques Machado, Juliana Sixel, Lincoln Speziali e Maria Luiza Bufrem.

Design de luz: Ricardo Vivian e Luciana Tondo

Operadora de som: Manu Goulart

Figurinos, Maquiagem e Cabelos: Valquiria Cardoso

Fotos: Tom Peres

Duração: 75 minutos

Classificação: 12 anos.

Deixe seu comentário: