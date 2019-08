Espírito copeiro: Grêmio se torna o time brasileiro com mais vitórias em disputas na Libertadores

*Valéria Possamai

A vitória por 3 a 0 sobre o Libertad fez o Grêmio marcar história na Copa Libertadores. Além da vaga às quartas de final, onde irá encarar o Palmeiras, o tricolor se tornou o brasileiro com maior número de vitórias em disputas da competição. No estádio Defensores del Chaco, o time chegou à marca de 100 vitórias.

Além de se tornar o primeiro clube do Brasil a atingir tal feito, o clube gaúcho também já tem seu nome marcado na história da Libertadores por outros números. Com a conquista, pela 13ª vez, o Grêmio é o brasileiro com mais participações em quartas de final do torneio continental, superando a marca de Santos e São Paulo, com 12.

O tricampeão da América ainda faz parte do seleto grupo de times que mais marcaram presença na competição. Ao lado de São Paulo e Palmeiras, o time gremista soma 19 participações.

Com a passagem à próxima fase, o Grêmio terá pela frente o Palmeiras. As datas e horários das quartas de final ainda serão divulgados pela Conmebol.

