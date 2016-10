ESPM-Sul celebra a 11ª edição da Noite de Prêmios e os 30 anos da instituição no mercado gaúcho

Um momento mágico, com uma profusão de cores que remetem a um futuro de novas perspectivas e sonhos, cuidadosamente arquitetados para alcançar o resultado desejado. É neste cenário que se realizará a 11ª edição da “Noite de Prêmios da ESPM-Sul” — evento anual mais importante da instituição —, na quinta-feira, 27 de outubro, 20h15, no Teatro do Bourbon Country.

Com o slogan “Novas perspectivas para novos tempos” e a utilização do cubo de Rubik, popularmente conhecido como cubo mágico — um quebra-cabeça tridimensional, inventado pelo húngaro Ernő Rubik em 1974 e um dos jogos mais populares do mundo —, o evento assinala a apresentação dos melhores trabalhos acadêmicos desenvolvidos entre o segundo semestre de 2015 e o primeiro semestre de 2016. A abertura da premiação explora o conceito “Sonho bem arquitetado, futuro bem-sucedido” e será marcada pela apresentação de uma projeção mapeada, com uma fusão de imagens em 3D que refletem a importância de arquitetar e analisar, com atenção e cuidado, cada ação para obtermos os melhores resultados.

Para o diretor-geral da ESPM-Sul, Richard Lucht, nesta edição a comemoração será multiplicada. “Estamos muito felizes e orgulhosos porque além do Anuário, que já se consagrou como um evento referência para a instituição e para o mercado, estamos completando 30 anos da unidade Sul e também lançando o curso de Arquitetura e Urbanismo. Por isso, cada vez mais investiremos em uma formação qualificada e diferenciada. Neste ano, celebramos uma jornada que valorizou o talento, a inovação, o conhecimento adquirido e o empreendedorismo. Nosso propósito é evoluir de forma ‘arquitetada’ para um futuro próspero”, avalia o diretor.

A cerimônia contará com a presença de alunos, ex-alunos de graduação, professores e personalidades referência do mercado, e também é uma oportunidade a fim de apresentar estudantes com potencial para uma carreira de sucesso e, com isso, prospectar futuras contratações. Conforme a tradição, os alunos receberão suas premiações diretamente das mãos de um profissional-surpresa do trade e de ex-alunos que ocupam uma posição de destaque em suas áreas de atuação. Os finalistas serão classificados com ouro, prata, bronze e destaque especial contemplando diversas categorias, dos diferentes cursos da instituição. No total foram mais de 300 trabalhos inscritos para concorrer em 33 categorias.

