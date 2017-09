ESPM-Sul realiza evento gratuito para apresentar os cursos da instituição

No dia 14 de setembro, quinta-feira, às 13h30min, a ESPM-Sul promove mais uma edição da “Feira das Profissões”. O evento tem como objetivo fazer com que pais e alunos possam conhecer a instituição, receber informações sobre os cursos de interesse e esclarecer dúvidas a fim de escolher a opção que mais se encaixe no perfil dos interessados. Na edição deste semestre os cursos serão apresentados por um “Dream Team”, uma equipe de alunos que se destacam no mercado, nas mais diferentes áreas. O grupo é formado por estudantes ainda na graduação e formados com cases de sucesso.

Na programação estão previstos um bate-papo com os diretores para conhecer a importância de cada curso e os diferenciais da ESPM-Sul, e os alunos poderão desenvolver junto aos professores uma atividade ou workshop da área escolhida. A ESPM-Sul oferece os cursos de Graduação em Administração, Design com linha de formação em Comunicação Visual e Design de Moda, Jornalismo, Publicidade e Propaganda e Relações Internacionais.

O evento é aberto ao público e tem entrada gratuita.

Serviço:

O que: Feira das Profissões ESPM-Sul

Quando: 14 de setembro, quinta-feira, às 13h30min.

Onde: Guilherme Schell, 350 – Bairro Santo Antônio – Porto Alegre/RS.

Mais pelo www.espm.br /profissoes ou (51) 3218.1400 oucentralinfo-rs@espm.br

