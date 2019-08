No mesmo dia em que rescindiu o acordo com João Palomino, vice-presidente de jornalismo, a ESPN optou por não renovar o contrato de Juca Kfouri. O comentarista e blogueiro do UOL Esporte tinha vínculo com a emissora até o dia 29 de agosto desse mês. De acordo com Juca, uma renovação não chegou a ser oferecida a ele.

