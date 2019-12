Esporte Esposa de Schumacher divulga rara mensagem: “Grandes coisas começam com pequenos passos”

25 de dezembro de 2019

A esposa Corinna impede que detalhes da recuperação de Schumacher cheguem à mídia. Foto: Reprodução/Instagram

No dia 29 de dezembro é marcado mais um ano do acidente de esqui de Michael Schumacher. A condição de saúde do heptacampeão mundial de Fórmula 1 segue um mistério guardado a sete chaves, sobretudo graças à atuação da esposa Corinna para impedir que detalhes sejam divulgados à mídia e aos fãs. No entanto, nas vésperas do sexto aniversário do acidente, Corinna falou: “Grandes coisas começam com pequenos passos”.

Novamente não entrou em detalhes sobre o estado do marido, mas divulgou que na próxima semana entra no ar uma nova página nas redes sociais chamada “KeepFightingMichael” (Siga Lutando Michael, em português). Nas entrelinhas, deu a entender que Schumacher vem reagindo lentamente.

“Grandes coisas começam com pequenos passos. Muitas partículas pequenas podem formar um enorme mosaico. Juntos, vocês são mais fortes, e é exatamente assim que as forças combinadas do movimento KeepFighting facilitam o incentivo a outras pessoas.”

Médico de Schumacher, Jean-Francois Payen declarou à revista alemã “In Touch” que existe, de fato, um processo demorado de recuperação, mas que vem acompanhando os passos do heptacampeão:

“Há um plano de um a três anos para o período de regeneração. Eu ainda o visito ocasionalmente e converso com a família sobre qualquer progresso que eu vejo. Ela vê as coisas com muita clareza e fará de tudo para melhorar a condição do marido.”

A última informação – não confirmada pela família – sobre Michael Schumacher é de que ele foi submetido a um tratamento com células-tronco num hospital de Paris, na França. Após a internação, o alemão foi transportado de volta para sua casa na Suíça. As informações são do portal G1.

