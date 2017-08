A esposa do presidente Michel Temer, Marcela Temer, fez um vídeo e não escapou das críticas

Marcela Temer continua tímida nas redes sociais. Mas nesta segunda-feira (28) a primeira-dama do Brasil decidiu postar um vídeo. O assunto, o Dia Nacional do Voluntariado. Marcela convocou seus 19.600 seguidores a assistir à solenidade em comemoração à data.

O perfil de Marcela no Instagram continua fechado para comentários. Mas a irmã da mulher de Michel Temer postou o vídeo em sua própria rede social e Marcela recebeu críticas. “Pena que vive com um encosto maligno que suga o Brasil”, escreveu um seguidor. Outros amigos de Fernanda Tedeschi, a “primeira-irmã”, foram mais polidos e elogiaram Marcela: “Elegante”.

Patriotismo

Em evento no Palácio do Planalto nesta segunda, que contou com a participação do presidente Michel Temer e da primeira-dama, o governo lançou um programa nacional para incentivar o trabalho voluntário.

O Programa Nacional do Voluntariado prevê uma série de estímulos para implementar parcerias entre poder público, empresas e sociedade civil. Uma das medidas permite levar em conta horas de trabalho voluntário como critério de desempate em concursos públicos ou em processos internos de promoção na administração pública.

Além disso, quem realizar trabalho voluntário pode acumular horas de atividades para trocá-las por descontos na compra de produtos ou de ingressos em eventos culturais.

Marcela fez um breve discurso, de cerca de 5 minutos, logo antes da fala de Temer. Ela disse que trabalho voluntário é um “ato de amor” e que o progrma lançado pelo governo cria uma “rede de solidariedade” no país. “Ser voluntário é sobretudo um ato de amor. Abdicar de seu tempo para ouvir e ajudar alguém é a maior demonstração de altruísmo que um ser humano pode ter. Tenho a satisfação de poder participar dessa solenidade, em que o estado se compromete em fazer parte de uma rede de solidariedade”, afirmou Marcela.

Temer ressaltou que o programa corrobora uma das marcas principais do governo, que, segundo ele, é a busca pelo diálogo.

“Aliás, quando prego a pacificação nacional, é nisto que penso: brasileiros com brasileiros ajudando uns aos outros, e não brasileiros contra brasileiros […] Esse plano vem expandir uma das marcas do nosso governo, que é a abertura ao diálogo. Não se acredita aqui em trabalho solitário, mas em trabalho de equipe”, disse o presidente.

O governo ainda estabeleceu a criação de um conselho gestor do programa com a participação de 16 representantes do governo federal e 16 da sociedade civil – 8 do setor privado e 8 de organizações da sociedade civil. Também será criada a Plataforma Digital do Voluntariado, uma base de dados para indicar possíveis áreas de atuação e computar horas de trabalho voluntário. Nesta segunda, o governo assinou um protocolo de intenções com o Movimento Brasil Competitivo (MBC) para criar a plataforma.

Os interessados em participar do programa poderão encontrar as opções de trabalho voluntário na internet, mas a página ainda está em criação. O governo não informou quando a Plataforma Digital do Voluntariado estará disponível. Nesta segunda, foi assinado o protocolo de intenção para o desenvolvimento da ferramenta, em parceria com o Movimento Brasil Competitivo (MBC).

De acordo com a Casa Civil, quando a plataforma estiver em funcionamento, cada voluntário fará um cadastro e ganhará um registro. Será possível, a partir daí, consultar possibilidades de trabalho e certificar as horas realizadas para garantir os benefícios. A pasta explicou ainda que, antes da criação da ferramenta, empresas públicas poderão regulamentar o critério de promoção interna para quem desenvolver ações voluntárias.

