Espumante Aurora Pinto Bandeira Extra Brut é o grande campeão em dois mega eventos de vinhos realizados no Rio de Janeiro

Espumantes Aurora são número 1 em 4 categorias nas seleções TOP 10 do ViniBraExpo, mostra de vinhos de todas as regiões do Brasil que aconteceu no último fim de semana, no Rio de Janeiro. O júri de especialistas, em prova às cegas, escolheu o Aurora Pinto Bandeira Extra Brut Método Tradicional 24 como o melhor espumante método champenoise e o melhor na categoria Espumante Absoluto (diante de 227 inscritos). Nessa prova, os espumantes Aurora Procedências Brut Chardonnay e Aurora Procedências Brut Pinot Noir foram, respectivamente, primeiro e segundo colocados no TOP 10 categoria Charmat Branco, enquanto o Aurora Moscatel ficou em primeiro em sua categoria específica.

Prova Brasil x Resto do Mundo

Aurora Pinto Bandeira Extra Brut Método Tradicional foi o grande campeão também na disputa Espumantes Brasileiros x Resto do Mundo, tradicional prova que integra o Rio Wine & Food Festival, evento que chega à sua 6ª edição este ano, com múltiplas atividades relacionadas ao vinho espalhadas em varias regiões da cidade (3 a 12 de agosto). Este ano, o RWFF, que é promovido pelo Grupo Baco Multimídia, começou com uma ampla programação, de 3 a 5, no Planetário do Rio, na Gávea, com feira de vinhos, cursos e masterclass, uma delas ministrada pelo enólogo Flávio Zilio, da Vinícola Aurora. A tradicional “Prova Brasil x Resto do Mundo” aconteceu no sábado e reuniu 40 amantes do vinho que, em prova às cegas, escolheram Aurora Pinto Bandeira Extra Brut Método Tradicional o melhor espumante do confronto – eram 9 rótulos super selecionados, de 5 países: França, Itália, Espanha e Uruguai, além de Brasil.

Após esse excepcional desempenho, os espumantes da Vinícola Aurora participam da Vinum Brasilis, na próxima semana, em Brasília (16 e 17 de agosto).

