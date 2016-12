Espumante Conde Brut RosÃ©, de menos de R$ 30, Ã© ouro no 14Âº Effervescents du Monde, na FranÃ§a

A Vinícola Aurora acaba de conquistar uma medalha de ouro para o seu espumante Conde de Foucauld Rosé Brut na 14ª edição do Effervescents du Monde, o maior concurso de espumantes do mundo, realizado de 16 a 18 de novembro em Dijon, na região francesa da Borgonha. Considerado um dos espumantes de melhor relação qualidade – preço do mercado brasileiro, Conde de Foucauld Rosé Brut custa menos de R$ 30 e provou sua qualidade nessa competição, que contou com um júri com mais de cem especialistas internacionais avaliando as 540 amostras inscritas, de 24 países.

Outro espumante da vinícola, o Aurora Brut, conquistou medalha de prata nessa edição do concurso, que se soma às dezenas de premiações internacionais que conquistou nos últimos anos, algumas delas no próprio Effervescents du Monde.

A Vinícola Aurora é a maior vinícola do Brasil e a brasileira mais premiada nos concursos internacionais, com 542 medalhas no total. Seus produtos -vinhos brancos, tintos, espumantes e suco de uva integral- estão à venda em lojas especializadas e em grandes redes de varejo de todo o Brasil.

