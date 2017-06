Espumante Garibaldi Moscatel é o único rótulo brasileiro a receber premiação no Canadá

A Cooperativa Vinícola Garibaldi comemora mais uma premiação para o Espumante Moscatel. A empresa recebeu medalha de prata no concurso Sélections Mondiales des Vins, no Canadá. O rótulo foi o único produto brasileiro condecorado no evento. O corpo de jurados foi composto por profissionais de diferentes países como Canadá, Austrália, África do Sul, Argentina, Bélgica, Brasil, Chile, México, entre outros.

“Ser o único rótulo brasileiro a receber medalha nos orgulha muito e comprova a qualidade e excelência dos nossos produtos”, destaca o presidente da Cooperativa, Oscar Ló.

O SMV Canada (Sélections Mondiales des Vins Canada) é o principal concurso de vinhos da América do Norte e foi realizado no mês de maio, em Quebec, no Canadá.

Sobre a Cooperativa Vinícola Garibaldi

Presente há 86 anos no cenário da vitivinicultura brasileira e com grande preocupação ambiental, a Garibaldi leva ao público um tradicional e moderno conceito de sustentabilidade, produzindo o melhor com respeito ao ecossistema e alinhado com a demanda de consumo, feito que resultou em inúmeras premiações no mundo inteiro. Atualmente, possui 380 famílias associadas, de 12 municípios gaúchos, responsáveis pelo cultivo de 900 hectares de vinhedos. Outras informações sobre a vinícola podem ser obtidas no site www.vinicolagaribaldi.com.br.

