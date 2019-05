Espumantes da Serra Gaúcha conquistam premiações de destaque internacional

A linha de espumantes Premium Amitié, desenvolvida na Serra Gaúcha e lançada há menos de um ano, já conquistou algumas das mais destacadas premiações da categoria. O Amitié Cuveé Brut recebeu 91 pontos, a melhor pontuação entre as vinícolas brasileiras no “Decanter World Wine Awards 2019“, o mais influente concurso de vinhos do mundo. A premiação da Revista Decanter ocorreu em Londres, no Reino Unido, envolvendo 16.800 amostras, sendo mais de 50 do Brasil.

Os espumantes Amitié receberam, também em Londres, duas condecorações no 35º Wine Challenge: O Amitié Brut levou a medalha de Bronze, já o Moscatel recebeu uma recomendação, após passarem pelo crivo de um júri internacional formado por 400 degustadores, de 38 países. “As premiações são o reconhecimento do nosso trabalho já no início desse projeto de um produto único e diferenciado”, observa a sommelier Andreia Gentilini Milan, que também é diretora da Associação Brasileira de Sommeliers, seção Rio Grande do Sul.

Andreia conta com a parceria da enóloga Juciane Casagrande Doro, que teve uma trajetória de 17 anos de atuação na Casa Valduga. As sócias gaúchas buscaram desenvolver um produto com uma identidade que remetesse ao sentimento de amizade (Amitié, que significa amizade, em francês). A linha foi planejada para consumidores que buscam um produto versátil, fresco e frutado: “É uma bebida para celebrar os bons momentos e encontros. São produtos joviais”, observa Andreia, que trabalha há 12 anos como gestora e consultora de empresas e instituições do setor vitivinícola.

Os espumantes podem ser encontrados nas versões Amitié (Moscatel, Brut e Rosé), além da versão Amitié Cuvée – Brut e Brut Rosé. O Amitié Cuvée Brut e o Brut Rosé são elaborados com uma mistura das clássicas uvas Chardonnay e Pinot Noir.

