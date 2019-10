Esquadrão antibombas explode granada encontrada perto de creche no Distrito Federal

Uma granada foi encontrada próxima a uma creche no Distrito Federal, na quadra 18 de Planaltina, nesta terça-feira (1º). De acordo com autoridades, o objeto é uma granada de fragmentação de uso exclusivo militar e foi encontrado no meio de lixos em uma área verde, que fica a alguns metros da creche.

O artefato explosivo foi identificado por um cidadão que passava pelo local e avistou o objeto em meio ao lixo. Ele comunicou um funcionário da creche, que chamou a polícia por volta das 14h30.

A granada foi destruída pelo esquadrão antibombas da Polícia Militar do Distrito Federal. Para isso, a equipe precisou abrir um buraco de 50 centímetros de profundidade a 700 metros da creche. Ainda não há mais informações sobre o explosivo e quem o teria abandonado no local.

