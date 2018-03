Esquadrilha da Fumaça faz apresentação na orla do Guaíba

Para comemorar os 246 anos de Porto Alegre, a FAB (Força Aérea Brasileira) promove na tarde deste domingo uma apresentação da Esquadrilha da Fumaça na orla do Guaíba, como atração da Semana de Porto Alegre. Após seis anos sem sobrevoar a capital gaúcha, a apresentação do EDA (Esquadrão de Demonstração Aérea), conhecido popularmente como Esquadrilha da Fumaça, tem a participação de estandes da Força Aérea, onde os porto-alegrenses podem tirar fotos com os macacões e os capacetes oficiais dos pilotos da Esquadrilha da Fumaça, além de montar réplicas das aeronaves, além de aproveitar a distribuição de brindes e revistas da FAB, inclusive para a criançada. Para os fãs, há o estande com o merchandising oficial da Esquadrilha da Fumaça.

O trânsito de veículos foi interrompido desde as 8h, na avenida Edvaldo Pereira Paiva nos dois sentidos, entre a Rótula do Gasômetro e o Viaduto Abdias no Nascimento.

A apresentação da Esquadrilha da Fumaça, que dura em torno de 40 minutos, teve início por volta das 16h. No espetáculo, os sete pilotos e suas aeronaves A29 Super Tucano apresentam cerca de 45 manobras de alta performance, algumas delas exclusivas, como o voo invertido em formação, especialidade da Fumaça, o que a difere das demais esquadrilhas do mundo e o que lhe rendeu, em 2006, um recorde no Guiness World Records, ao voar com uma formação de 12 aeronaves em voo de dorso. O show aéreo acontece na orla do Guaíba, no perímetro entre o Estádio Beira Rio e a Usina do Gasômetro. A estrutura física do evento foi montada na avenida Edvaldo Pereira Paiva, próximo às pistas de skate do Parque Marinha do Brasil e ao Anfiteatro Pôr-do-Sol.

A ultima vez que a Esquadrilha da Fumaça se apresentou em Porto Alegre foi em outubro de 2012, na comemoração do Dia das Crianças e do Centenário do Colégio Militar.

História

Com mais de 65 anos de existência, a Fumaça se concretizou como um instrumento de comunicação social da FAB. Possui uma equipe composta por 10 pilotos e 20 membros, incluindo graduados especialistas em manutenção de aeronaves, carinhosamente chamados de “Anjos da Guarda”, comunicadores e médico. Com a nobre missão de apresentar demonstrações aéreas por todo o Brasil e pelo mundo afora, a Esquadrilha da Fumaça difunde a imagem institucional da Força Aérea Brasileira.

O Esquadrão de Demonstração Aérea (nome oficial) se localiza na AFA (Academia da Força Aérea), em Pirassununga, no Estado de São Paulo. Desde julho de 2015, a Esquadrilha da Fumaça se apresenta com as novas aeronaves A-29 Super Tucano. Foram dois anos de pausa na agenda para implantação operacional e logística. O Super Tucano é a quinta aeronave adotada na história da Fumaça. É fabricada pela Embraer. Antes disso utilizavam as aeronaves T-27 Tucano. Outra novidade é a adoção da fumaça ecologicamente correta, baseada no conceito sustentável de não agredir o meio ambiente. A Fumaça já realizou mais de 3.750 demonstrações no Brasil e em 21 países.

