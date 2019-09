Esquecer as chaves não é sinal de Alzheimer

Nem todo esquecimento significa que a pessoa está com Alzheimer. Existem mais de 50 tipos de demência e o Alzheimer é o subtipo mais comum, representando 50% dos casos. Estudos mostram que a pessoa começa a dar sinais de Alzheimer de 10 a 15 anos antes do diagnóstico da doença.

Apesar de não ter cura, o diagnóstico no início pode ajudar a retardar a progressão da doença. Por isso, é preciso ficar atento aos sinais. A psicóloga especialista em neuropsicologia do envelhecimento Mônica Sanches Yassuda explica que esquecer as chaves do carro não é um sinal de Alzheimer. Entretanto, esquecer a receita do bolo que fez a vida toda é um sinal.

Atente-se aos sinais: dificuldade de memorizar coisas novas; repete várias vezes a mesma pergunta ou história; sinais de desorientação (se perder na rua, metro, ônibus; ter problemas para administrar o dinheiro; errar receitas que sempre fez muito bem. A perda de memória nos idosos faz parte do envelhecimento fisiológico. Nem todo problema de memória tem relação com Alzheimer. É preciso diferenciar os tipos de alteração de memória e buscar ajuda médica assim que perceber algo errado.

Fatores de risco

A idade é o mais reconhecido fator de risco e estudos variados indicam que a influência genética pode representar de 1% a 5% dos casos. O Alzheimer afeta mais a mulher do que o homem. O estilo de vida: hábitos como beber em excesso, fumar, dieta rica em gordura, estresse, sedentarismo podem ser ruins para a saúde em geral, especialmente a do cérebro.

A demência da doença de Alzheimer pode se apresentar em três fases: inicial (lapsos de memória para acontecimentos recentes), moderada (queixas se acentuam, assim como os demais domínios) e grave (agravamento dos sintomas, incapacidade de realizar as atividades da vida diária sozinho, etc).

Como lidar com quem tem Alzheimer?

A família precisa ter informação, ler muito a respeito, pois os cuidados são intensos. O tratamento precisa ser individualizado e a família precisa ser paciente, entender que o comportamento da pessoa com Alzheimer independe da vontade dela. Quem cuida precisa estar bem, pois o desgaste é grande.

Os idosos são suscetíveis a distúrbios no humor, por isso podem ficar alterados e acabam irritando os familiares. É importante frisar que aquela pessoa não tem culpa de não se lembrar de nada ou de ter aquele comportamento, mas que ela já foi alguém muito produtiva e importante na sua vida.