Esquema de trânsito para Descida da Borges desta sexta

Em função da tradicional Descida da Borges, a EPTC (Empresa Pública de Transporte e Circulação) preparou o esquema de transporte para o evento, que ocorre nesta sexta-feira, 11. A iniciativa faz parte da programação da Festa Nacional da Música, denominado de Cidade da Música, que disponibiliza ao público porto-alegrense diversos eventos gratuitos entre os dias 11 e 18.

A descida seguirá pela rua dos Andradas até o Paço Municipal, na Praça Montevidéu. Por conta disso, desde às 6h30, serão bloqueadas as vagas de estacionamento disponíveis ao longo desse trecho. No momento do desfile, com início previsto para as 19h, as linhas de lotação com fim da linha no trecho entre a Andradas e Sete de Setembro serão deslocadas para as ruas Sete de Setembro e Uruguai.

Já as que têm fim da linha entre Salgado Filho e Andradas serão deslocadas para um ponto de embarque localizado na esquina da Salgado Filho com a Borges, conforme necessidade e avaliação dos agentes. Os agentes estarão no local para monitorar e orientar o trânsito.

