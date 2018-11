A EPTC preparou um esquema especial de transporte para o jogo entre Grêmio e Chapecoense-SC, às 19h deste domingo na Arena. A linha especial “Futebol” terá sete ônibus saindo do largo Glênio Peres (Centro Histórico) a partir das 17h. Além disso, a linha T2.3-Arena (Carris) circulará com tabela adaptada e haverá reforço no serviço de táxis, com embarque e desembarque sob o viaduto da BR-448.

Deixe seu comentário: