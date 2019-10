Esquema de transporte para Inter X Vasco

A EPTC preparou um esquema especial de transporte para o jogo entre Intere Vasco da Gama, às 16h deste domingo no estádio Beira-Rio. A partir das 14h, oito ônibus da linha especial “Futebol” sairão do Largo Glênio Peres (Centro Histórico) até o estádio. Além da linha especial, mais de 20 linhas regulares atenderão a região pelo corredor da av. Padre Cacique. Os serviços de lotação, com seis linhas, e de táxi também serão reforçados. Após o jogo, lotações estarão estacionados na rua Nestor Ludwig (antiga rua A), para circulação até a Zona Sul, inclusive pelo eixo Teresópolis/Cavalhada.