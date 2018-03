Esquema de transporte para o Grenal

A EPTC informa o esquema especial de trânsito e transporte para o Grenal deste domingo (11). A partir das 15h, a linha Especial Futebol sairá do Largo Glênio Peres até o estádio Beira-Rio, com veículos destinados à torcida colorada. Igualmente serão disponibilizados ônibus para os gremistas, com saída da rua Siqueira Campos com a Uruguai. Serviços de lotação e de táxi, também serão reforçados.

Deixe seu comentário: