Política Esquerda planeja reforçar atos contra Bolsonaro em 2020

Por Redação O Sul | 1 de janeiro de 2020

Calendário de atos tem como mote “Basta de Bolsonaro”. Foto: José Dias/PR Calendário de atos tem como mote “Basta de Bolsonaro”. (Foto: José Dias/PR) Foto: José Dias/PR

Movimentos sociais ligados à esquerda programam uma agenda de mobilizações contra o governo em 2020 mais forte do que a de 2019. No balanço de fim de ano, as frentes Brasil Popular e Povo Sem Medo definiram um calendário de atos com o mote “Basta de Bolsonaro”.

O primeiro deles será em 31 de março, quando o golpe militar de 1964 completará 56 anos. A ideia é reforçar a defesa da democracia e o discurso de que a agenda econômica do governo prejudica os mais pobres. As informações são do jornal Folha de S. Paulo.

Voltar Todas de Política

Compartilhe esta notícia:







Deixe seu comentário