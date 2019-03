‘Esse turu, turu, turu aqui dentro’: confirmado show de Sandy e Júnior em Porto Alegre

Por Juliano Castello

A gente já tinha dado um spoiler ontem de que a confirmação estava chegando. A turnê “Nossa História”, que comemora os 30 anos da dupla Sandy & Júnior, foi confirmada para o dia 21 de setembro em Porto Alegre. O show irá acontecer na Arena do Grêmio, e os valores dos ingressos ainda não foram divulgados. A venda para clientes Elo acontece nos dias 03 e 04 de abril, às 10h da manhã, pelo site Ingresso Rápido e na bilheteria. Já no dia 05 de abril, o público em geral poderá tentar adquirir o ingresso a partir da 00h01 no site da Ingresso Rápido e a partir das 10h nas bilheterias.

Dica: A dupla divulgou uma playlist na plataforma Spotify com algumas músicas que estarão na turnê.

