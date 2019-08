Está cansado o tempo todo? Confira 11 alimentos que ajudam a combater a fadiga

Você se sente sempre cansado e sem disposição? A fadiga é um sintoma pode estar associado a doenças como anemia, por exemplo. Dar atenção aos alimentos que colocamos no prato é fundamental, já que a principal função do alimento é fornecer energia ao organismo.

Para ter mais disposição, é preciso ingerir quantidades adequadas de carboidratos, proteínas, lipídeos, minerais e vitaminas. Essa é a melhor forma de fornecer energia para as células trabalharem de maneira mais eficiente. Se o sintoma persistir, é necessário procurar um médico para avaliar sua rotina alimentar, se está tudo ok com a saúde.

Coloque no prato

Nozes

As nozes possuem proteínas, carboidratos e gorduras boas. Além disso, elas contêm magnésio, que é um nutriente valioso para o metabolismo energético e uma de suas funções é utilizar a glicose para a musculatura. Por isso, é um alimento recomendado para fornecer energia. Mas, por ser bastante calórico, é preciso consumir com moderação.

Banana

A fruta é bastante nutritiva – possui potássio, magnésio, fibras, vitaminas e uma dose de carboidratos que garante mais disposição. Com opções para todos os gostos (banana-da-terra, nanica, prata, maçã e ouro), ela contém vitamina B6, que produz energia para o organismo e dá aquele pique para começar o dia.

Além disso, o potássio é importante porque quando os níveis sanguíneos estão baixos, os músculos passam a diminuir a intensidade das contrações o que pode levar a um estado de fadiga. Por possuir magnésio e triptofano, que são nutrientes importantes para a formação de neurotransmissores como a serotonina, aumenta a sensação de bem-estar e tranquilidade.

Aveia

A aveia é um carboidrato de baixo índice glicêmico, o que significa que fornece energia sem aumentar os níveis de açúcar no sangue e também ajuda a aumentar a saciedade. Além disso, é fonte de vitaminas do complexo B, que melhoram a disposição e a função cerebral, diminuindo a fadiga mental.

Alface

O alimento é rico em lactucina, que é uma substância ajuda a acalmar e melhora a qualidade do sono, o que diminui a sensação de fadiga, e em fosfato, mineral que ajuda a melhorar o ânimo. Também pode ser usado em sucos e nos chás, além das saladas.

Sementes

A chia e a linhaça possuem ômega-3, são excelentes fontes de gorduras boas e também contêm magnésio, que gera energia para todas as células, evitando a fadiga. As gorduras boas também trabalham na manutenção dos neurônios e ajudam na saúde cerebral. No caso da chia, devido às fibras solúveis, os nutrientes vão entrando na corrente sanguínea lentamente, proporcionando mais energia ao longo do dia.

Abacate

O abacate é fonte de gorduras boas, que fortalecem as funções cerebrais. Também possui o magnésio e triptofano que é precursor da serotonina e melhora a função cerebral, produzindo a sensação de bem-estar. E possui também beta-sitosterol que atua na regulação do cortisol, que é um hormônio relacionado ao estresse.

Feijão

A leguminosa é um alimento rico em vitaminas do completo B, evitando o cansaço, fadiga e aumentando o bem-estar. Além de combater a anemia, pois possui ferro. Esse nutriente também contribui no transporte eficiente de oxigênio pelo corpo. Possui potássio, zinco e aminoácidos essenciais, como a lisina, que contribuem para aumentar a energia.

Ovos

O ovo é um dos mais alimentos mais completos. Rico em vitaminas do complexo B, vitaminas A, D, ferro e zinco, o que ajuda a reduzir o cansaço físico e mental, melhora a função cerebral e tem ação antioxidante. Como é fonte de proteína e ferro, aumenta a saciedade e fornece energia por mais tempo. Além disso, possui colina, uma vitamina importante para o cérebro e para produção de energia.

Leite

O alimento também é fonte de triptofano, melhora a função cerebral e dá sensação de bem-estar. É rico em cálcio, que tem função relaxante e mantém a saúde cardíaca. O leite, assim como os ovos, possui proteínas, nutriente importante para fornecimento de energia. Ao se juntar com algum tipo de carboidrato, desacelera o processo de digestão, fazendo com que a energia seja produzida por tempo prolongado.

Água

Manter o corpo hidratado é fundamental para o funcionamento do corpo como um todo, seja para melhorar a digestão, a absorção de nutrientes e até mesmo para regular a temperatura corporal. Por isso, beber bastante água durante o dia é recomendado para afastar a fadiga. A desidratação leve pode ocasionar sede, tontura, dores de cabeça, fadiga e sonolência.

Espinafre

O alimento é uma excelente fonte de vitamina C, folato e ferro. E as quantidades adequadas dessas vitaminas e minerais são essenciais para a produção de energia para o organismo. Sabe-se que os níveis baixos de ferro no organismo causam fadiga.

