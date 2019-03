Está com dor de ouvido? Bactérias, má higiene e até a umidade causam o problema

Ninguém merece ter dor de ouvido. E ela incomoda tanta gente que está em segundo lugar no ranking das situações que mais levam as pessoas ao pronto-socorro, perdendo apenas para a febre. Cada 10 crianças terão um episódio de infecção no ouvido. A situação se repetirá seis ou mais vezes, para quatro em cada 10 delas, até a idade escolar. Entre os adultos, as previsões melhoram, mas o incômodo é frequente e acomete mais os homens do que as mulheres.

Conheça a estrutura dessa parte do seu corpo

O ouvido é considerado o órgão da audição e do equilíbrio. Sua estrutura é formada pelos ouvidos externo, médio e interno, que trabalham conjuntamente para transformar as ondas sonoras em impulsos nervosos que se comunicam com o seu cérebro. É assim que você consegue identificar os sons. O ouvido interno ainda tem a função de garantir a manutenção do equilíbrio.

Ao olhar no espelho, você visualiza o ouvido externo – formado pelo canal auditivo e o pavilhão auricular ou orelha. É ele que, como uma antena, capta as ondas sonoras e as leva até o tímpano pelo canal auditivo (membrana que separa o ouvido externo do ouvido médio).

As partes que você não consegue enxergar são o ouvido médio, formado pelo tímpano e por uma cavidade que contém pequenos ossos (ossículos): martelo, bigorna e estribo. Todos eles conectam o tímpano ao ouvido interno. Este último possui duas partes principais – a cóclea, órgão da audição e o sistema vestibular, ligado ao equilíbrio.

Como a dor se manifesta

Trata-se, geralmente, de uma dor aguda, isto é, aparece de repente. A depender do tipo do problema, a intensidade varia de leve a intensa. A sensação pode aumentar se a região for tocada ou pressionada. O incômodo pode ainda ser acompanhado dos seguintes sinais: Vermelhidão; Inchaço (eventualmente pode se estender para o pavilhão auricular); Secreção de pus de odor intenso pelo canal auditivo; Coceira; Sensação de ouvido tampado ou surdez; Febre; Dor de cabeça; Agitação e irritação; Tontura e vertigem; Perda de apetite; Dor forte irradiada para o pescoço; Mal-estar geral.

Por que isso acontece?

As causas mais comuns da dor de ouvido são infecções por vírus, bactérias e fungos, ou exposição à água. Traumas, especialmente a manipulação incorreta da parte externa da orelha (com hastes flexíveis ou objetos), além da presença de cera endurecida ou ressecada, podem ser a causa da dor.

Tipos de infecções

Elas são chamadas de otites e classificadas como mostramos abaixo.

1-Otite externa aguda: afeta a parte mais externa da orelha, é mais frequente no verão devido ao calor, a umidade, e o excesso de exposição à água (piscina, praia etc). Tais circunstâncias favorecem o crescimento de bactérias e fungos. A manipulação da região com os dedos, hastes flexíveis ou outros objetos como grampos, chaves ou tampas de caneta não só machucam a pele como favorecem a entrada de bactérias.

2-Otite média aguda: costuma aparecer mais durante o inverno e decorre de gripe, resfriado, rinite, sinusite, adenoidite e exposição a ambientes fechados. Ela afeta a parte média do ouvido (tímpano e a porção onde estão os ossículos) – e é mais comum em crianças.

3-Dor de ouvido reflexa: a região não apresenta problemas, mas a dor se manifesta em razão de outras situações como inflamação da garganta, alterações nos dentes ou na articulação temporomandibular (ATM), bem como tumores de cabeça e pescoço. Nesse último caso, porém, a dor não costuma ser o primeiro sintoma.

Quem precisa ficar atento?

No caso das otites médias, as crianças são as mais vulneráveis. A razão para isso é que a anatomia do ouvido e da tuba auditiva (canal que comunica ouvido e nariz), bem como o sistema de defesa (imunológico) dos pequenos leva mais tempo para amadurecer (dos 2 aos 5 anos). Nessa fase, a amamentação tem um papel essencial, pois é ela que garante proteção ao bebê.

Ultrapassada a primeira infância, as infecções, sejam elas médias ou externas, podem acometer pessoas de todas as idades.

Como é feito o diagnóstico

Ao chegar ao consultório ou no pronto-socorro, o médico deve ouvir sua história e fazer um exame físico, que consiste em observar o ouvido por meio de um aparelho chamado otoscópio. Ele permite o exame da parte do ouvido que você não vê. A partir desses passos, já é possível definir o que está acontecendo.

Em alguns casos, pode ser necessário realizar outros exames audiológicos, além de testes sanguíneos e de imagem.

O que esperar do tratamento

Ele sempre é personalizado e dependerá de cada caso. Em geral, são prescritos analgésicos para reduzir a dor, antitérmicos, gotas otológicas, ceruminolíticos (para amolecer a cera), anti-inflamatórios e até antibióticos de uso local ou oral.

