Esta segunda é o último dia para a inscrição no vestibular 2019 da Ufrgs

As inscrições para o Concurso Vestibular 2019 da Ufrgs estão abertas até esta segunda-feira (12), exclusivamente pelo site www.vestibular.ufrgs.br. As provas serão aplicadas entre os dias 6 e 9 de janeiro de 2019, nas cidades de Porto Alegre, Bento Gonçalves, Imbé e Tramandaí.

São oferecidas 4.017 vagas – mesmo número do ano passado – distribuídas em 90 cursos de graduação totalmente gratuitos. Este número representa 70% do quantitativo oferecido para 2019. Os outros 30% serão preenchidos via Sistema de Seleção Unificada (SiSU). A Ufrgs reserva metade das vagas de todos os cursos para egressos do Sistema Público de Ensino Médio, conforme as cotas estabelecidas no Programa de Ações Afirmativas, indicadas abaixo.

O valor da inscrição é R$ 125,00, mesmo do ano passado, e o pagamento de boleto deve ser efetuado até o dia 13 de novembro. Os candidatos que solicitaram isenção ou desconto de 50% também devem se inscrever normalmente no Concurso. São disponibilizados computadores para realização das inscrições de segunda a sexta-feira (exceto feriados), das 9h às 17h: na Coperse, na Rua Ramiro Barcelos, 2.574, no Portão K, no bairro Santa Cecília, em Porto Alegre; no Ceclimar, na Avenida Tramandaí, 976, em Imbé; e no Campus Litoral Norte, na Rodovia RS 030 (Km 92) 11.700, no Distrito de Emboaba, em Tramandaí.

O candidato deve ter atenção ao preencher o formulário de inscrição, pois algumas opções efetuadas neste momento não poderão ser alteradas posteriormente. O candidato também pode optar pelo uso ou não do resultado obtido nas provas objetivas do Enem 2018 para o cômputo de seu argumento de concorrência e escolher o idioma da prova de Língua Estrangeira Moderna, entre: alemão, espanhol, francês, inglês e italiano. Neste ano, os candidatos que concorrerão às vagas de Ciências Biológicas e Educação Física deverão escolher a habilitação desejada (Licenciatura ou Bacharelado) já no ato da inscrição. O curso de Física, na opção Bacharelado, inscreve para Bacharelado-Astrofísica e as todas as demais modalidades foram concentradas apenas na opção Física-Bacharelado.

As provas

Os candidatos que necessitem de equipamentos médicos ou de atendimento diferenciado durante as provas devem realizar uma solicitação específica após a confirmação da inscrição e enviar o formulário e a documentação comprobatória até a sexta-feira, dia 16 de novembro. A Coperse ressalta que obter atendimento diferenciado ou permissão para uso de equipamentos médicos não implica na homologação do candidato na condição de pessoa com deficiência, para fins de ingresso nas modalidades de reserva de vagas para pessoas com deficiência.

As provas comuns a todos os candidatos serão aplicadas entre os dias 6 e 9 de janeiro de 2019, sempre às 8h30. No dia 6, serão aplicadas as provas de Física, Literatura em Língua Portuguesa e Língua Estrangeira Moderna; no dia 7, Língua Portuguesa e Redação; no dia 8, Biologia, Química e Geografia; no dia 9, História e Matemática. Em todos os dias a duração será de 4 horas e 30 minutos. O conteúdo programático das provas está disponível no Manual do Candidato, no site da Coperse.

Os candidatos aos cursos de Artes Visuais, Música e Teatro devem, ainda, prestar provas de Habilitação Específica, que serão realizadas entre 25 e 29 de novembro. A data, o horário e o local das provas específicas serão confirmados individualmente por meio do Portal do Candidato. Inscrições, modalidades de ingresso, cursos, vagas e todas as informações sobre o Vestibular estão disponíveis no edital, que deve ser lido com atenção pelos candidatos.

Deixe seu comentário: