“Está tudo bem com as minhas celulites e estrias”, desabafou a atriz e cantora Cleo, filha de Gloria Pires

A atriz e cantora Cleo, filha de Gloria Pires, publicou, nesta sexta-feira (5), um desabafo em sua conta no Instagram falando sobre a pressão que sofre por conta de padrões de beleza.

“Enquanto você me assistia esperando que eu correspondesse à sua expectativa sobre a minha magreza, eu estive pressionada a me manter no padrão estético sufocante que esperavam de mim”, começou Cleo.

Na sequência, a atriz falou sobre as cirurgias que já realizou: “Sempre fui transparente sobre os procedimentos estéticos que eu fiz, pois nunca foi meu objetivo ser representante de uma ‘beleza natural inalcançável’, mas isso está longe de significar que vivo minha vida dentro de uma clínica de estética. E parece que usaram justamente essa franqueza contra mim”.

“Chega um ponto que não dá mais pra naturalizar esses comentários, porque penso no tanto de meninas e mulheres que, assim como eu, sofrem com distúrbios alimentares e emocionais por conta desse padrão irresponsável, inalcançável e cruel”, continuou, ressaltando que aparecer “com quilos a mais” “não é vergonha!”.

“Eu não vou sentir vergonha do meu corpo, esteja ele do tamanho que estiver, com plástica ou não. Está tudo bem com a minha saúde, está tudo bem com as minhas celulites, estrias, e com o que mais possa estar incomodando todo mundo”, ressaltou.

Cleo ainda falou sobre como feitos de seu trabalho são desvalorizados por conta de sua aparência por parte de algumas pessoas: “Estou vivendo para fazer meu sonho se concretizar e, de repente, por conta das minhas novas curvas, recebo uma enxurrada de comentários negativos. Está na hora de sermos aquilo que faz falta no mundo: pessoas empáticas, justas e, principalmente, livres de comentários tóxicos”.

Por fim, a atriz deixou um conselho aos seguidores: “Pra você que, como eu, enfrenta a interferência dessas opiniões medíocres, te desejo força! A vida sempre vai ter obstáculos e a gente tem que pedir por coragem, saúde, paciência para superar todos eles”.

