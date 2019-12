Acontece Estação Ambiental Braskem recebe mais de 5.400 visitantes em 2019

Por Redação O Sul | 27 de dezembro de 2019

A área de 68 hectares é também uma opção de lazer durante o verão Foto: Divulgação Foto: Divulgação

A Estação Ambiental Braskem tornou-se referência para passeios em meio à natureza e, principalmente, para atividades promovidas pelas escolas da região do Polo de Triunfo. Em 2019, 5.480 pessoas percorreram seus ambientes de mata nativa e aproveitaram outras atrações como o museu de ciências naturais com representações da fauna e flora local, visitaram a sala do Plástico Verde e uma sala com dioramas sobre ciclos da natureza.

Durante o ano, 93 escolas de 19 cidades diferentes do Rio Grande do Sul estiveram na Estação Ambiental que é vivenciada principalmente por alunos de Triunfo, Nova Santa Rita e Montenegro. Apenas destes municípios foram 65 escolas, num total de 2.500 estudantes, que aproveitaram a visitação para desenvolvimento de atividades diversificadas de educação ambiental e para conhecer as trilhas ecológicas, além de observação da fauna e flora local. Para marcar o encerramento da programação deste ano com a rede escolar foi realizado nos meses de outubro e novembro o Desafio de Educação Ambiental. O Desafio teve como objetivo propor a professores e alunos das escolas de Montenegro, Nova Santa Rita e Triunfo, participantes do Programa da Estação Ambiental, a criação e realização de iniciativas para questões ambientais, especificamente em relação ao descarte correto de resíduos, em nível de sala de aula e escola (sugestão).

A Estação Ambiental da Braskem ocupa uma área de 68 hectares, que abriga mais de 3 mil espécies de fauna e flora e que são monitorados há mais de 27 anos. A visitação é uma boa opção de lazer para o verão e os passeios podem ser agendados de segunda a sexta, das 9h às 11h, e das 14h às 16h. Haverá um período de recesso entre 20 de janeiro e 20 de fevereiro.

Reservas podem ser feitas através do telefone (51) 3457-6432 ou e-mail: estacaoambientalbraskem@gmail.com

A Estação não fornece lanche, mas os visitantes podem levar de casa. Não é permitida a entrada de animais domésticos.

