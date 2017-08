Estação de Leitura acontece na EMEF Daniel Dipp neste sábado (26)

A comunidade do bairro Hípica recebe, neste sábado, 26 de agosto, a Estação de Leitura da 16ª Jornada e da 8ª Jornadinha Nacional de Literatura. A atividade integra as ações da Pré-Jornadinha e acontece na Escola Municipal de Ensino Fundamental Daniel Dipp. A atividade também envolve as escolas municipais Senador Pasqualini, Arno Otto Kiehl, Arlindo Luiz Osório, Santo Agostinho e Coronel Sebastião Rocha. Todas as ações desenvolvidas ao longo da manhã são gratuitas e abertas a toda a comunidade.

Com o objetivo de aproximar da comunidade a Jornada e a leitura, as Estações de Leitura foram desenvolvidas em parceria com o Escritório Modelo de Arquitetura e Urbanismo da Universidade de Passo Fundo (UPF), o Viva!Emau, e consistem em um espaço plurifacetado de permanência composto por um palco principal, no qual serão realizadas apresentações das escolas participantes e da comunidade, e parklets, batizados de “parkletas”, com espaços distintos para oficinas, exposição de trabalhos e contação de histórias.

Os alunos confeccionaram diversos trabalhos envolvendo as obras que leram e criaram até uma Escada Literária, fazendo referência as obras dos autores convidados e dos homenageados da Jornada e da Jornadinha. Essa é a penúltima Estação. Ao todo, são quatro, envolvendo cerca de 40 escolas.

A atividade acontecerá das 8h30min às 11h, na EMEF Daniel Dipp, na Rua São Sebastião, 1941, no bairro Hípica.

Inscrições abertas

A 16ª Jornada Nacional de Literatura e a 8ª Jornadinha Nacional de Literatura são promovidas pela Universidade de Passo Fundo (UPF) e pela Prefeitura de Passo Fundo. Os eventos contam com os patrocínios do Banrisul, da Corsan e da Companhia Zaffari & Bourbon, com o apoio cultural do Sesi e da BSBIOS, apoio promocional da Capes, Italac, Fapergs e Oniz, com a parceria cultural do Sesc. A realização é do Ministério da Cultura.

As inscrições para a Jornada e para a Jornadinha estão abertas e são limitadas. Para a Jornada, o público pode se inscrever tanto para o evento completo quanto para apenas uma das noites. Os interessados devem se inscrever no portal www.upf.br/16jornada. A programação completa também está disponível no site da Jornada. Informações podem ser obtidas pelo e-mail jornada@upf.br ou pelo telefone (54) 3316-8368.

