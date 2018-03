Estação espacial chinesa deve cair sobre a Terra durante a Páscoa

Criada para ser um “Palácio Celeste”, a estação espacial Tiangong-1, a primeira construída e lançada ao espaço pela China, poderá cair sobre a Terra durante a Páscoa, segundo a última previsão da Agência Espacial Europeia (ESA, na sigla em inglês). Em comunicado, o órgão ressalta que a janela é “altamente variável”, mas a espaçonave descontrolada com 8,5 toneladas deverá fazer sua reentrada na atmosfera entre os dias 30 de março e 3 de abril.

Lançada em 2011, a Tiangong-1 deveria ter sido derrubada de forma segura em 2013, mas continuou em operação até março de 2016, quando a agência espacial chinesa perdeu o controle da espaçonave. Desde então, ela orbita o planeta descontrolada, se aproximando cada vez mais, atraída pelas forças gravitacionais da Terra.

Com 10,5 metros de comprimento e 3,4 metros de diâmetro, a estação espacial pesa cerca de 8,5 toneladas. Ela fez história por mostrar ao mundo o potencial da China no setor aeroespacial. Fora do programa da Estação Espacial Internacional, o país resolveu lançar projeto solo. Com espaço habitável de 15 metros cúbicos, a Tiangong-1 recebeu duas missões tripuladas, incluindo as duas primeiras astronautas chinesas, Liu Yang e Wang Yaping. A estação foi substituída pela Tiangong-2, com maior capacidade, lançada em setembro de 2016.

Segundo a ESA, a queda irá acontecer em qualquer região do planeta entre as latitudes 43ºN e 43ºS. “Em nenhum momento uma previsão precisa de hora e localização será possível”, alerta a ESA.

“Há uma chance que uma pequena quantidade de detritos da Tiangong-1 possa sobreviver à reentrada e afetar o solo”, informou a Aerospace Corporation no início deste mês. “Ao considerar o pior cenário… a probabilidade de que uma pessoa específica (ou seja, você) seja atingida por detritos da Tiangong-1 é cerca de 1 milhão de vezes menor do que as chances de ganhar o grande prêmio da Powerball (loteria dos EUA)”, disse a organização.

Não é a primeira vez que grandes espaçonaves caem sobre o planeta. Em 1991, a Salyut 7, pesando 20 toneladas, despencou presa a outra espaçonave de 20 toneladas chamada Cosmos 1686. Elas se partiram sobre a Argentina, e destroços caíram sobre a cidade de Capitán Bermúdez. Em 2001, a estação espacial Mir, com 135 toneladas, caiu no Oceano Pacífico. Em 1979, o gigantesco Skylab, da Nasa, com 77 toneladas, desceu fora de controle e algumas peças caíram sobre Perth, na Austrália.

Bola da Copa

Com três tripulantes a bordo e tendo como carga a bola oficial da Copa do Mundo de 2018, foi lançada, no início da tarde de quarta-feira (21), a nave russa Soyuz MS-08. A nave, com destino a Estação Espacial Internacional, decolou na hora prevista, às 20h44min (horário local, 14h44min de Brasília-DF), com ajuda de um foguete portador Soyuz-FG.

O lançamento aconteceu da lendária rampa número 1 da Base de Baikonur, no Cazaquistão. Integram a tripulação o russo Oleg Artemiev, comandante da expedição, e os astronautas da Nasa, Andrew Feustel e Richard Arnold.

Artemiev antecipou que a bola que viaja agora para o espaço será, “provavelmente”, a que será usada na partida de abertura do Mundial, entre as seleções da Rússia e da Arábia Saudita. Ele acrescentou que a bola retornará à Terra com o cosmonauta Anton Shkaplerov, que está na Estação Espacial desde dezembro do ano passado.

