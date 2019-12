Porto Alegre Estação Mercado Público do Trensurb recebe Flash Mob de Natal

Por Redação O Sul | 10 de dezembro de 2019

Jovem surpreendeu e emocionou cantando Noite Feliz. Foto: Maria Ana Krack/PMPA Foto: Maria Ana Krack/PMPA

Os passageiros do Trensurb que passaram pela estação Mercado Público na tarde desta terça-feira (10), tiveram sua rotina transformada pela dança. Às 16h30, 12 integrantes dos grupos New School Dreams (Porto Alegre) e GOA (Novo Hamburgo) realizaram mais um Flash Mob Natal em Dança, ação que integra a programação do Natal Alegre 2019.

Muitos que passavam apressados pararam no meio do caminho para ouvir a jovem que começou a cantar Noite Feliz. A música foi repetida algumas vezes, o que atraiu mais curiosos. Os bailarinos que estavam misturados junto ao público começaram a se manifestar através da coreografia embalada por Frank Sinatra e, mais adiante na performance por Mariah Carey.

As composições natalinas entoadas pelos ícones da música mundial marcaram os passos de dança de rua e de jazz. Saltos e rodopios de break dance terminaram com a formação conjunta de todos os integrantes segurando caixas de presentes empilhadas em um canto com a mensagem de Feliz Natal.

O coordenador de Dança da Secretaria Municipal da Cultura, Airton Tomazzoni, comemorou mais uma edição do Flash Mob de Natal. “Levar a dança para o cotidiano das pessoas é um desafio. Observar os passageiros diminuindo o ritmo, parando para ver a coreografia e depois saírem com um sorriso no rosto foi muito gratificante”, destaca Tomazzoni. A próxima apresentação acontece no dia 18, no Shopping Total, entre 18h e 19h.

Flash Mob Natal em Dança

Promove intervenções em espaços urbanos da Capital como Aeroporto Salgado Filho, Mercado Público, Estação do Trensurb e Shopping Total. Reúne um coletivo de artistas que repentinamente faz uma performance em um local público, numa inesperada intervenção estética. A proposta é uma confraternização artística que envolva com música e dança o público em meio a sua rotina diária nestes espaços, com a magia do clima natalino.

Gustavo Silva

Duas vezes premiado com o Troféu Açorianos de melhor coreógrafo, é o diretor e coreógrafo do Flash Mob Natal em Dança, que tem o patrocínio de Sistema Fecómercio, Sesc/Senac.

O Natal Alegre 2019 tem patrocínio de Trilegal, Cyrela, Motormac, Center Shop, Aldo Magazine, OAB RS, Porto Alegre Airport. Conta com apoio de Acomac, Sindicov, Fenabrave, Abrasel, Convention Bureau, Sescon-RS, Sincopeças-RS, Fetransul, Sulpetro, Aehn, Lide, Adce, Setcergs, Agas, Seprogrs, Abrasce e Sinepe. Realização do Sindilojas POA, CDL POA, Sistema Fecomércio, Sesc/Senac, Shopping Total, Sindha, ACPA e Prefeitura Municipal de Porto Alegre.

Voltar Todas de Porto Alegre

Compartilhe esta notícia:







Deixe seu comentário