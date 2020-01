Verão Estação Verão Sesc 2020: programação gratuita e novo ponto de atividades movimentam o veraneio desta semana

Por Redação O Sul | 9 de janeiro de 2020

Foto: BBC Fotografias

A partir desta sexta-feira (10) mais uma cidade gaúcha receberá as atividades do Estação Verão Sesc 2020. A Casa de Horizontina funcionará na Praça 25 de Julho (Av, Tucunduva, s/n), nas sextas e domingos, das 16h às 20h. Até o dia 8 de março, a população terá acesso a ações como gincanas de integração, aulões de ginástica e dança, caminhada orientada entre outras ações.

Outros destaques da semana são as atividades da Escola do Chimarrão, que neste final de semana estará em Atlântida (11/01) e Atlântida Sul (12/01), e o Espaço Virtual, com simulador de asa delta e surf, que estará em Capão da Canoa (08 a 12/01). As Casas do Estação Verão no Litoral Norte e Sul, em Porto Alegre, em Itapuã (Viamão), no Hermenegildo (Santa Vitória do Palmar), em Arambaré, e em Camaquã já abriram as portas. No dia 17 de janeiro, Uruguaiana inicia a programação e completa os 17 pontos que recebem as atividades durante a temporada.

Confira abaixo os endereços e horários de atendimento das Casas do Estação Verão Sesc e a programação de eventos dos próximos dias para cada um dos locais. A agenda de atividades diárias pode ser conferida no site www.sesc-rs.com.br/estacaoverao.

Arambaré

Endereço: Calçadão na beira da praia, próximo a Inúbia

Horários: sábado e domingo

Programação sistemática no site www.sesc-rs.com.br/estacaoverao.

Eventos/ 11/01, das 9h às 12h e das 14h às 17h: Pinturinha de Rosto / 11/01, às 17h: Atividades Cirsenses

Atlântida

Endereço: Avenida Central, 05 – ao lado da Saba

Horários: de terça a domingo, das 8h30 às 19h30

Programação sistemática no site www.sesc-rs.com.br/estacaoverao.

Eventos/ 11/01, das 10h às 19h: Escola do Chimarrão

Atlântida Sul

Endereço: Beira Mar, s/n, em frente à Pousada Gaivotas

Horários: de terça a domingo, das 8h30 às 19h30

Programação sistemática no site www.sesc-rs.com.br/estacaoverao.

Eventos / 12/01, das 10h às 19h: Escola do Chimarrão

Camaquã

Endereço: Complexo Esportivo Rui de Castro Neto

Horários: sábados e domingos, das 8h30 às 20h

Programação sistemática no site www.sesc-rs.com.br/estacaoverao.

Eventos/ 11/01, às 19h30: Show Noroel / 11/01, às 10h: Caminhada Ecológica/ 11 e 12/01, às 14h (sáb) e às 9h (dom): Circuito Verão Vôlei, Futevôlei e Beach

Capão da Canoa



Endereço: Beira Mar – em frente ao Hotel Bassani

Horários: de terça a domingo, das 8h30 às 19h30

Programação sistemática no site www.sesc-rs.com.br/estacaoverao.

Eventos (Programação sujeita a alterações)/ 08 e 09/01, às 16h: Ações sobre alimentação saudável, realizadas Governo do Estado – Secretaria de Trabalho e Assistência Social e Prefeitura de Capão da Canoa/ 08/01, às 19h30: CineSesc/ 08 a 12/01, 15h às 19h: Espaço Virtual com simulador de surf e asa delta/ 09 e 10/01, às 9h às 16h: Atendimentos Sine/ 11/01, às 16h: Oficina de culinária com nutricionistas do Mesa Brasil Sesc/ 12/01, às 9h: Oficina de culinária com nutricionistas do Mesa Brasil Sesc

Cassino

Endereço: Balneário Cassino – Avenida Atlântica, 149 P, esquina com a Rua Santa Cruz

Horários: de terça a domingo, das 8h30 às 19h30

Programação sistemática no site www.sesc-rs.com.br/estacaoverao.

Eventos (Programação sujeita a alterações)/ 10/01, a partir das 21h: Sesc Música de Verão – Show com as bandas Absoloop e Elevation Band U2 Cover (Avenida Rio Grande, ao lado do Multipalco)

10 a 12/01, das 15h às 20h: Recreação na Recrearte (Avenida Rio Grande, ao lado do Multipalco)

10/01, às 17h: Oficina de culinária para crianças com a nutricionista do Mesa Brasil Rio Grande, Ariane Moura/ 11/01, às 10h: Oficina de Trânsito Polícia Civil (Estação Verão Sesc)

11/01, às 14h: Beach Rugby do Cassino (Orla da Praia, próximo à Iemanjá)

11/01, a partir das 20h30: Sesc Música de Verão – Shows com Make My Crazy e Rafa Machado (Avenida Rio Grande, ao lado do Multipalco)/ 12/01, às 10h: Minirrústica Infantil Polícia Civil (Estação Verão Sesc)/ 12/01, a partir das 20h30: Sesc Música de Verão – Shows com Joaquim Velho e Gaúcho da Fronteira (Avenida Rio Grande, ao lado do Multipalco)

Cidreira

Endereço: Beira Mar – Centro – s/n

Horários: de terça a domingo, das 8h30 às 19h30

Programação sistemática no site www.sesc-rs.com.br/estacaoverao.

Eventos (Programação sujeita a alterações)/ 08 a 11/01, das 15h às 19h: RecreArte com diversas atividades de cultura e recreação/ 10/01, às 10h30: Oficina de Pilates/ 11/01, às 19h: Show d’Os Fagundes na RecreArte

Hermenegildo

Endereço: Calçadão Central da Praia do Hermenegildo

Horários: sexta a domingo, das 08h às 11h e das 16h às 19h

Programação sistemática no site www.sesc-rs.com.br/estacaoverao.

Horizontina

Endereço: Praça de Horizontina (Av. Tucunduva, s/n)/ Horários: sextas a domingos, das 16h às 20h/ Programação sistemática no site www.sesc-rs.com.br/estacaoverao.

Imbé



Endereço: Beira Mar – Calçadão

Horários: de terça a domingo, das 8h30 às 19h30/Programação sistemática no site www.sesc-rs.com.br/estacaoverao.

Itapuã

Endereço: Praia de Itapuã – Viamão

Horários: sextas-feiras, das 14h às 20h; sábados e domingos, 9h às 20h

Programação sistemática no site www.sesc-rs.com.br/estacaoverao.

Eventos (Programação sujeita a alterações)/ 11/01, às 11h: Show Tradicionalista Everton Machado

Laranjal

Endereço: Praia do Laranjal – Casa de Praia Sesc – Av. Antônio Augusto Assumpção (em frente ao Restaurante Santo Antônio Gril

Horários: de terça a domingo, das 8h30 às 19h30

Programação sistemática no site www.sesc-rs.com.br/estacaoverao/ Eventos (Programação sujeita a alterações)/ 10/01, 16h às 20h: Rádio 10/ 12/01, às 8h30: Rústica de Abertura do Estação Verão 2020

12/01, 14h às 19h: Minas em Ação – Show Cultural

Porto Alegre

Endereço: Módulo do Esporte – Orla do Guaíba, próximo a Rotula das Cuias, nas quadras esportivas

Horários: sábados e domingos, das 15h às 19h/ Programação sistemática no site www.sesc-rs.com.br/estacaoverao

São Lourenço do Sul

Endereço: Av Antônio Augusto Assumpção – Praia da Barrinha

Horários: de terça a domingo, das 8h30 às 19h30

Programação sistemática no site www.sesc-rs.com.br/estacaoverao.

Torres

Endereço: Beira Mar – Praia Grande – Casa Estação Verão/ Horários: de terça a domingo, das 8h30 às 19h30/ Programação sistemática no site www.sesc-rs.com.br/estacaoverao.

Eventos (Programação sujeita a alterações)/ 12/01, às 7h: EcoRunning

Tramandaí



Endereço: Beira Mar – Casa de Praia Sesc – nº 2015

Horários: de terça a domingo, das 8h30 às 19h30

Programação sistemática no site www.sesc-rs.com.br/estacaoverao /Eventos (Programação sujeita a alterações)/ 09/01, às 15h30: Proerd Brigada Militar, Canil da Brigada Militar e Patram

10/01, às 18h30: Show Bernardo Fortes/ 11 e 12/01, às 9h e às 10h: Caminhada Unimed – Mude 1 Hábito/ 11/01, às 18h30: Yoga Unimed – Mude 1 Hábito

Uruguaiana

Endereço: Parque Dom Pedro II – Parcão (Av. Presidente Vargas, 1553)

Horários: sextas, sábados e domingos das 15h às 20h/ Início das atividades em 17/01/2020

#verão pampa

