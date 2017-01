Estação Verão Sesc: Música, recreação e lazer são os destaques neste final de semana no Litoral Norte

As ações gratuitas do Estação Verão Sesc no litoral gaúcho ocorrem semanalmente de terça-feira a domingo, das 8h30 às 19h30. Na agenda desta semana estão ações de recreação, lazer e apresentação musical. Em Tramandaí, nos dias 21 e 22 de janeiro, terá jogos de vôlei e sábado, dia 21, os veranistas poderão conferir o show da dupla César Oliveira e Rogério Melo, às 22h30, na Rua Jorge Sperb (Rua Coberta).

Em Atlântida Sul, a Escola de Chimarrão será atração também no dia 22 de janeiro; e em Imbé, até o dia 29 de janeiro os veranistas podem se divertir com o Bubble Soccer. Mais informações podem ser obtidas no site www.sesc-rs.com.br, na Unidade Sesc Tramandaí (Rua Barão do Rio Branco, 69), pelo telefone (51) 3684-3736 ou no Sesc Torres (Rua Plínio Kroeff, 465), pelo telefone (51) 3626-9400.

A programação conta ainda com atrações como a Unidade Móvel de Cultura e Lazer do Sesc/RS, que dessa vez estará na praia de Capão Novo, até o dia 22, com ações lúdico-educativas, espetáculos teatrais, musicais e sessões de cinema são oferecidas gratuitamente para os comerciários e comunidade em geral. Em Torres, os destaques são no dia 21, com as ações de saúde bucal do Conselho Regional de Odontologia e o Torneio de Bocha de Areia. Além disso, a agenda contempla ainda jogos gigantes, gincanas de integração, empréstimo de materiais, quick massage, dança recreativa (aulão de ginástica), beach soccer, frescobol e futevôlei, Festival de Escultura na Areia, passeios sobre rodas, passeios noturnos de ciclistas, Escola de Trânsito, Rústica Infantil, Cãominhada e Luau. Até o dia 28 de fevereiro, as praias de Balneário Pinhal, Cidreira, Tramandaí, Atlântida Sul, Torres, Cassino, Laranjal, São Lourenço do Sul, Imbé e Atlântida recebem as atividades do Estação Verão; em Imbé seguem até o dia 5 de março.

Comentários