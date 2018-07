Estácio oferece cursos livres de férias por meio da web

Durante as férias universitárias, a Estácio oferecerá centenas de Cursos Livres de Férias com o objetivo de proporcionar novos aprendizados para pessoas de todo o Brasil. São mais de 1.500 cursos online distribuídos em várias áreas de conhecimento: saúde, humanas, exatas, desenvolvimento profissional etc. Além disso, os alunos receberão um certificado após a conclusão e os cursos serão oferecidos a partir de R$ 49,90.

Segundo Marcos Paulo Andrade, gerente de Cursos Livres da Estácio,“Essas opções são bem oportunas para quem pretende qualificar-se rapidamente para o mercado de trabalho, pois a web é uma grande aliada. Entre os cursos online oferecidos, há, por exemplo, Excel, curso ferramental que sempre ajuda no currículo; Introdução ao universo das cervejas, para interessados em conhecer mais deste universo; Assistente Administrativo, que ajuda na empregabilidade preparando o aluno para o mercado; Empreendedorismo, para quem quer desenvolver um negócio; Gestão de projetos, competência muito exigida nos dias de hoje; Liderança, que desenvolve a competência para quem almeja cargos de chefia; e muitos outros”, afirma.

Além dos cursos mencionados acima, a Estácio também disponibiliza outras possibilidades, como Português Completo, Falar Bem em Público, Secretária, Escrituração Contábil, Pedagogia Lúdica, Organização De Eventos, Configuração e Manutenção de Redes, Raciocínio Lógico, Direito do Consumidor, Nutrição Esportiva, Neuropsicologia, Primeiros Socorros, Gestão Financeira para Empresa, Raízes Africanas: História, Literatura e Cultura, Matemática, Mídias Sociais, Espanhol Básico, entre outros. Mais informações em http://www.estacio.br/cursosdeferias.

