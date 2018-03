Estácio tira dúvidas sobre Imposto de Renda

O Núcleo de Apoio Fiscal (NAF) da Estácio oferece apoio gratuito aos cidadãos da Capital gaúcha. Alunos e professores da instituição estão à disposição para tirar dúvidas referentes à elaboração da declaração de Imposto de Renda Pessoa Física 2018, além de suporte em assuntos de CPF, Simples Nacional, IRPF, MEI, fiscal e contábil. O atendimento ocorre segundas e terças-feiras das 18h30 às 20h30 na Estácio (Duque de Caxias, 1443).

O NAF também estará atendendo na Receita Federal em Porto Alegre (Avenida Loureiro da Silva, nº 445) todas as terças-feiras, das 13h às 14h e fará um mutirão para auxílio na declaração do Imposto de Renda no dia 14 de abril, das 9h às 15h, na Mal. Floriano, 626 (unidade Estácio). O programa é uma aprendizado para os alunos do curso de ciências contábeis e também uma opção rápida para os contribuintes.

Os interessados devem comparecer aos locais de atendimento com Carteira de Identidade, CPF, título de eleitor, comprovante de residência, informe de rendimentos do ano calendário de 2017 e declaração do ano anterior com recibo de entrega. Mais informações podem npc.naf@estacio.br.

