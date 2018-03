Estádio Beira-Rio inaugura novas lojas

A partir deste mês, os torcedores colorados e frequentadores do Estádio Beira-Rio terão mais opções de serviços, alimentação, lazer e entretenimento em jogos e eventos realizados no Beira-Rio. A novidade é a inauguração do Bar Coreia e a Barbearia Barber Shop.

Ao todo, o Beira-Rio possui 40 lojas externas. Das 16 novas unidades, 15 serão ocupadas pelo Bar Coreia, e uma pela Barbearia. “As novas lojas ampliam as possibilidades de escolha do torcedor colorado, tornando a experiência dele no Beira-Rio ainda melhor”, afirma Carla Plentz, Gerente de Comercialização e Marketing da Brio.

Atualmente, a Brio, empresa responsável pela adminisração do Complexo Beira-Rio, também faz a gestão de 5 mil cadeiras, 2,5 mil lugares em 125 camarotes, 65 bares internos, e o Edifício-Garagem Beira-Rio, que contempla 3 mil vagas de estacionamento. Além disso, a empresa administra o espaço Sunset, point que oferece mais opções de gastronomia, música ao vivo, cerveja gelada, e mesas com capacidade para até 800 pessoas. A estrutura conta com um conjunto de sete containers, todos locados e em fase de implementação de projetos.

Deixe seu comentário: