Estádios do Boca Juniors e do River Plate são evacuados após ameaça de bomba em Buenos Aires

Os estádios La Bombonera e Monumental de Núñez, ambos localizados em Buenos Aires, foram evacuados nesta sexta-feira (6) depois que Boca Juniors e River Plate receberam ameaças de bomba. As autoridades argentinas informaram, após a revista, que nenhum objeto suspeito foi encontrado e os locais já foram liberados.

Em La Bombonera, funcionários do Boca Juniors tiveram que deixar seus escritórios e as visitas foram suspensas até a verificação completa das instalações. O mesmo aconteceu no Monumental de Núñez. Nos dois casos, funcionários de River e Boca Juniors receberam ligações anônimas que levantaram suspeitas. As equipes principais dos clubes não foram afetadas pelo incidente, já que treinavam em outros lugares.

