Estado anuncia que vai quitar nesta sexta folha de setembro dos servidores do Executivo

Os salários de setembro dos servidores do Poder Executivo serão quitados nesta sexta-feira (14), a partir do ingresso de receita do ICMS.

Para creditar as últimas duas faixas, que estarão disponíveis nas contas dos funcionários logo pela manhã, foram necessários cerca de R$ 215 milhões.

O valor líquido da folha dos servidores do Poder Executivo é da ordem de R$ 991 milhões.

