Agro Estado apresenta ações para conquistar novo status sanitário em febre aftosa

Por Redação O Sul | 21 de janeiro de 2020

O secretário em exercício, Luiz Fernando Rodriguez, recebeu representantes de Farsul, Febrac, Fetag e Fundesa. Foto: Fernando Dias/Ascom Seapdr O secretário em exercício, Luiz Fernando Rodriguez, recebeu representantes de Farsul, Febrac, Fetag e Fundesa. (Foto: Fernando Dias/Ascom Seapdr) Foto: Fernando Dias/Ascom Seapdr

A Seapdr (Secretaria da Agricultura, Pecuária e Desenvolvimento) apresentou, nesta terça-feira (21), ações que deverão ser tomadas para que o Rio Grande do Sul possa evoluir o status sanitário para zona livre de aftosa sem vacinação. As medidas seguem 18 recomendações apresentadas pelo Ministério da Agricultura, Pecuária e Abastecimento no relatório da auditoria realizada em setembro do ano passado.

“Alguns apontamentos nós já tínhamos soluções a apresentar. A retirada da vacinação é o maior avanço desta secretaria para os próximos anos”, disse o secretário Covatti Filho que, por estar em um curso de gestão nos Estados Unidos, participou da reunião por videoconferência.

No início de fevereiro, ministério e secretaria devem se reunir para avaliar as medidas adotadas e decidir se o processo de evolução do status sanitário continuará, com a possibilidade de a etapa da vacinação de maio ser suspensa. “Mas tudo isso se dará com diálogo constante com o setor produtivo”, pontuou Covatti.

Entre as recomendações do ministério, está a reorganização do quadro de pessoal para que os fiscais agropecuários sejam retirados de atividades administrativas e se dediquem integralmente à fiscalização. “Para que isso ocorra, estamos com um processo para contratação, por licitação, de 150 postos de trabalho em serviços de logística administrativa”, detalhou o secretário em exercício, Luiz Fernando Rodriguez. Outro apontamento se refere à atualização da frota de veículos da Seapdr, que solicitará a aquisição de carros utilitários com manutenção garantida.

As demais recomendações incluem modernização e ajuste do Sistema de Defesa Agropecuária da secretaria, padronização no cumprimento da legislação, incremento da fiscalização volante, elaboração de estratégia para funcionamento dos postos fiscais, incremento na fiscalização de eventos com aglomeração de animais, cumprimento de metas dos programas de sanidade animal, atividades de educação em saúde animal e maior participação do serviço veterinário oficial nas ações do SUS. “Temos ações definidas para cada uma destas 18 recomendações”, finalizou Rodriguez.

Estiveram presentes à reunião representantes das federações Farsul (da Agricultura), Febrac (Brasileira das Associações de Criadores de Animais de Raça), Fetag-RS (dos Trabalhadores na Agricultura do RS) e do Fundesa (Fundo de Desenvolvimento e Defesa Sanitária Animal).

Vantagens para a retirada da vacinação

Se o Rio Grande do Sul for declarado como zona livre de aftosa sem vacinação, poderá atingir mercados mais exigentes, que atualmente não reconhecem e não compram proteína de animais de zonas com vacinação e que, consequentemente, remuneram melhor. São países como Chile, China, Coreia do Sul, Estados Unidos, Filipinas e Japão.

Além disso, desde que Santa Catarina e Paraná conquistaram o status sanitário de zona livre de aftosa sem vacinação, o Rio Grande do Sul não pode mais vender para estes Estados. Só o Paraná representa 70% dos bovinos comercializados do território gaúcho para outros Estados.

Voltar Todas de Agro

Compartilhe esta notícia:







Deixe seu comentário