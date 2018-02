Estado assina ordem de início das obras do Cais Mauá nesta quinta-feira

O governo do Estado assina, nesta quinta-feira (1º), às 10h, a ordem de início das obras de revitalização do Cais Mauá. O evento, com entrada pelo pórtico principal do Cais, terá a presença do governador José Ivo Sartori e do secretário dos Transportes, Pedro Westphalen, além de representantes do setor.

Com custo estimado em torno de R$ 500 milhões, a revitalização tem início previsto para o próximo dia 5 de março. O Consórcio Cais Mauá, responsável pelas obras, vai divulgar o cronograma de trabalho no evento desta quinta-feira.

Há mais de 30 anos a população aguarda a revitalização do Cais. O projeto prevê 3,2 mil metros de orla com ciclovia, 10 praças de lazer e mais de 11 mil metros quadrados de área verde. Além de alavancar o turismo e o desenvolvimento do Centro Histórico de Porto Alegre, vai gerar 28,8 mil novos empregos diretos e indiretos, assim como tributos municipais, estaduais e federais, na ordem de R$ 216 milhões.

Com zero investimento público, serão ao todo 181 mil metros quadrados de área revitalizada, respeitando o meio ambiente e o patrimônio histórico local. Trata-se de uma parceria entre o público e o privado que beneficiará por completo a população.

Deixe seu comentário: