O governo do RS assina, nesta quinta-feira (1º), a ordem de início das obras de revitalização do Cais Mauá, em Porto Alegre. O evento terá a presença do governador José Ivo Sartori do secretário dos Transportes, Pedro Westphalen, e representantes do setor. Com custo estimado em R$ 500 milhões, a revitalização tem início previsto para o próximo dia 5 de março.

Deixe seu comentário: