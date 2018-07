O reconhecimento aos préstimos do serviço consular italiano no Rio Grande do Sul, reforçando os laços da comunidade ítalo-brasileira resultou na outorga da Medalha Negrinho do Pastoreio para o cônsul-geral da Itália, Nicola Occhipinti na tarde dessa segunda-feira no Palácio Piratini. A homenagem, com entrega de medalha pelo governador José Ivo Sartori, contou com a presença de autoridades.

