O governo do Estado paga, nesta sexta-feira (2), o valor integral dos salários de fevereiro para os funcionários vinculados às fundações. Serão necessários R$ 25 milhões para atender de 5.400 contratos regidos pela CLT (Consolidação das Leis do Trabalho) e que recebem seus vencimentos sempre no segundo dia útil.

Deixe seu comentário: