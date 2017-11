Estado confirma quitação dos salários nesta terça-feira

O governo do Estado vai concluir, nesta terça-feira (14), o pagamento dos salários de outubro para os servidores vinculados ao Poder Executivo. Serão creditados os vencimentos para quem tem rendimento líquido acima de R$ 10 mil, o que representa 3% do funcionalismo que ainda estava com a folha pendente. Para atender a esse último grupo de funcionários, a Sefaz (Secretaria da Fazenda) precisou reunir cerca de R$ 169 milhões, recursos com origem na arrecadação de ICMS dos setores do comércio e da indústria.

Os valores estarão disponíveis logo nas primeiras horas da manhã. Nesta segunda-feira (13), a Sefaz já havia pago os salários dos servidores com rendimento líquido entre R$ 6,5 mil e R$ 10 mil, o que representou 97% do funcionalismo (332.013 matrículas) com os vencimentos quitados.

Ainda na última sexta-feira (10), foram dois depósitos ao longo do dia. Pela manhã, foram pagos os salários para os funcionários com rendimento líquido entre R$ 2 mil e R$ 4 mil. No início da noite, houve o crédito para quem recebe até R$ 6,5 mil.

Pelo segundo mês consecutivo, o pagamento dos salários segue orientação do governador José Ivo Sartori de contemplar antes os que ganham menos. A folha líquida de outubro ficou em R$ 1,22 bilhão (sem considerar as consignações bancárias). O Poder Executivo compreende 342.742 vínculos entre ativos, inativos e pensionistas.

Folha salarial de outubro – servidores do Poder Executivo

Dia 31 de outubro

– Até R$ 2 mil líquidos (160 mil matrículas) – R$ 228,2 milhões

– 11ª parcela do 13º salário de 2016 (100% dos servidores) – R$ 102 milhões

Dia 3 de novembro

– Folha integral das Fundações – R$ 25 milhões

Dia 10 de novembro

– Pela manhã, até R$ 4 mil líquidos (257 mil matrículas) – R$ 299,5 milhões

– No início da noite, até R$ 6,5 mil líquidos (312 mil matrículas) – R$ 141,5 milhões

Dia 13 de novembro

Pela manhã, até R$ 10 mil líquidos (332 mil matrículas) – R$ 163,2 milhões

Dia 14 de novembro

Pela manhã, saldo da folha (342 mil matrículas) – R$ 168,9 milhões

R$ 48,5 milhões recuperados

A Receita Estadual vem intensificando o uso do protesto extrajudicial como ferramenta para a recuperação de créditos fiscais no Rio Grande do Sul. A prática, na qual as dívidas dos devedores de impostos são protestadas em cartório, foi implementada em maio de 2016 e segundo o Executivo apresenta resultados positivos para os cofres do Estado, englobando dívidas de ICMS e outros tributos, como o IPVA e o ITCD (imposto sobre heranças e doações). Ao todo, até início de outubro deste ano, mais de R$ 48,5 milhões foram regularizados, valor que correspondente a cerca de 8,55 mil dívidas.

A nova modalidade de cobrança foi adotada a partir de um termo de cooperação técnica entre a Secretaria da Fazenda e o Iepro (Instituto de Estudos e Protestos do RS). Por meio da parceria, a Receita Estadual comunica à CRA (Central de Remessa de Arquivos) o nome da empresa ou contribuinte e o montante do débito com o Fisco. Estas informações constituem a CDA (Certidão de Dívida Ativa), que é protestada no cartório mais próximo do endereço do contribuinte inadimplente.

“A ideia é fortalecer, de maneira contínua, as ações que incrementam a cobrança de créditos tributários, sobretudo em relação aos devedores contumazes”, destaca a chefe da seção de Planejamento e Programação da Cobrança da Receita Estadual, Lisiane Moraes de Azeredo Feix. A prática conta com o aval do STF (Supremo Tribunal Federal) e vem ganhando força também no restante do país. O devedor que é protestado pode regularizar a situação mediante o pagamento integral ou o parcelamento da dívida.

