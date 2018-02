É considerado grave o estado de saúde do piloto de um avião agrícola que caiu no município de Mata, no Centro do Estado. O co-piloto a aeronave está em observação. Ele sofreu uma luxação no ombro direito e uma fratura no braço esquerdo. O avião caiu próximo de uma lavoura de arroz na localidade de Vila Clara, a poucos metros da pista. A causa do acidente deverá ser investigada pela Aeronáutica.

